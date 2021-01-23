Öğrencileri okula gelmeyince karnelerini evlere dağıttı

Pandemi nedeniyle eğitim öğretim uzaktan yapılarak COVİD-19 süreci atlatılmaya çalışılırken 2020-2021 eğitim öğretim yılı ara tatili öğrencilerin e-karnelerini almasıyla başladı. Düzce’de ilkokul 1. sınıf öğretmeni Özlem Elbistan ise öğrencilerine sürpriz yaparak, hazırladığı karnelerini evlerinde kadar götürdü. Kapısında öğretmenini gören öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı COVİD-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimle devam ederken öğrenciler sürece uzaktan eğitimle devam ettiler. Eğitim Öğretim yılı ara tatili ise e- karnelerin verilmesiyle başladı. Öğrencilerini özleyen bazı öğretmenler ise öğrencilerine sürpriz yaparak karnelerini öğrencilerine evlerinde kendileri verdi. Düzce’de 23 Nisan İlkokulu’nda 1/F sınıf öğretmeni Özlem Elbistan’da bu sene ilk defa okula başlayan ve uzaktan okuma yazma öğrenen öğrencilerine sürpriz yaparak, hazırladığı karnelerini evlerinde öğrencilerine verdi. Maske, mesafe hijyen kuralları çerçevesinde öğrencilerini evlerinde ziyaret eden Özlem Elbistan, okuma belgeleriyle birlikte sürpriz hediyelerini de öğrencilere verdi.

Öğretmenlerini karşılarında gören öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

