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  4. Öğrencilerin çevre hassasiyeti

Öğrencilerin çevre hassasiyeti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, atölye çalışmaları kapsamında farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.Pazarlar İlkokulu öğrencileri, atölye çalışmaları çerçevesinde atık ambalajlardan geri dönüşüm çalışması yapılarak çöpe giden malzemeleri değerlendiriyor.Ambalajlardan atık pil kutusu, kalemlik ve birçok süs eşyası yaparak hem sınıflarını, hem de evlerini güzelleştiriyorlar.Çevreye duyarlı, çevresini koruyan ve güzelleştiren bir nesil oluşturmak amacıyla başlatılan proje geri dönüşüm atölyesinde öğrenciler üretebilmenin hazzına varırken aynı zamanda atık maddeleri geri dönüştürüyor.İlkokul 3.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul öğrencileri, atölye çalışmaları kapsamında farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.
Pazarlar İlkokulu öğrencileri, atölye çalışmaları çerçevesinde atık ambalajlardan geri dönüşüm çalışması yapılarak çöpe giden malzemeleri değerlendiriyor.
Ambalajlardan atık pil kutusu, kalemlik ve birçok süs eşyası yaparak hem sınıflarını, hem de evlerini güzelleştiriyorlar.
Çevreye duyarlı, çevresini koruyan ve güzelleştiren bir nesil oluşturmak amacıyla başlatılan proje geri dönüşüm atölyesinde öğrenciler üretebilmenin hazzına varırken aynı zamanda atık maddeleri geri dönüştürüyor.
İlkokul 3. Sınıf öğrencisi Fevzi Egemen Vural, “Geri dönüşüm atölyemizde atık diye bir kavram yok. Ne üretebilirim kavramı var. Evimizin ve okulumuzun en güzel yerlerine koyabileceğimiz güzel süs eşyaları tasarlıyoruz. Atık pil kutumuzu, kalemliğimizi evlerimizi ve okulumuzu süsleyeceğimiz süs eşyalarını kendimiz yapıyoruz” diye konuştu.
Geri dönüşüm atölyesi sorumlu öğretmeni Neşet Erel, “ 2023 Eğitim vizyonunun temel hedeflerinden birisi olan tasarlayan ve üreten bireyler yetiştirmektir. Proje ile öğrencilere kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi ve atıkların ger dönüştürülmesi öğretiliyor. Biz de öğrencilerimiz ile birlikte geri dönüşüm atölyemizde daha güzel ve yaşanılabilir bir dünya için atık malzemelere tekrar hayat veriyoruz. Çöpe gidecek olan atık ambalajlar öğrencilerimizin ellerinde inanılmaz sanat eserlerine dönüşüyorlar. Atölye çalışmalarımız devam ediyor. Atık ambalajlardan geri dönüşüm projemiz ile daha güzel eserler ortala çıkacaktır ” dedi.

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Simav
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