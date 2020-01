Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldular

Küçükkızılhisar Ortaokulunun açılışının ve karne dağıtımının gerçekleştiği törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Kılıçparlar, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Her Gün İki Müze Gezin

Gaziantep Valisi Davut Gül, il genelinde toplam 632 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, “Gaziantep’te açık lise dahil toplam 632 bin öğrencimiz ve 30 bin öğretmenimiz var. Bugün bu öğrencilerimize karnelerini dağıttık. Bu kapsamda da karne dağıtımı için yapımı tamamlanan okulumuza geldik. Bu okulumuz da ilimizde yapımı yeni tamamlanan 800 derslikten 16 tanesini içerisinde barındıran yeni okullardan bir tanesidir. Diğer okul inşaatlarımız da tamamlandığında inşallah ilimizde eğitim sorununun yüzde 75’i ortadan kalkacak. Ben yarıyıl tatilinde de kentimizdeki öğrencilerimizin her gün iki tane müzeyi gezmelerini öneriyorum” dedi.

Heyecanınızı Kaybetmeyin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek, “Karneleriniz hayırlı olsun. Hangi yaşta olursa olsun karne heyecanı çok başka bir heyecan. Ben öğrencilerimizin bu heyecanı hiç kaybetmemelerini ve bunu başarıya, kendinizi geliştirmeye dönüştürmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitime Yatırımlarımız Sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek “İnsan hayatında eğitim öğretim çok önemli. Doğumdan ölüme kadar yapacağımız en önemli şey öğrenmek ve kendimizi geliştirmektir. Gaziantep çok hızlı büyüyor. Geçmişte derslik konusunda yeteri derecede yatırım yapılmadığı için biraz geride kaldı. Ancak, son 15-20 yılda Gaziantep’e yapılan eğitim yatırımı Cumhuriyet tarihinde yapılanın daha fazlası. Gaziantep’teki hızlı nüfus artışı nedeniyle halen okul ihtiyacımız bulunuyor. Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde bu yıl 100 okul 100 hayırsever arayışı var. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu projeye katkı sağlayıp destek olacağız. Şu ana kadar 4 okul yaptık. Yine öğrencilerimize her ay kitap dağıtımımız devam ediyor. Şu ana kadar 4.500.000 kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Yarıyıl tatilin de düzenleyeceğimiz etkinliklerle öğrencilerimize dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirmelerini sağlayacağız. Bu eğitim öğretim döneminde emeği geçen Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ikinci dönem çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu öncülüğündeki protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Gül, karnelerini alan öğrencilere Gaziantep FK forması da hediye etti.