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Öğrencilerin maske ve kalemi Büyükşehirden

MUĞLA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maske ihtiyacını süreç boyunca karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde maske ve kırtasiye malzemeleri dağıtıyor.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kampanyayı duyurdu.

Öğrencilerin maske ve kalemi Büyükşehirden

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maske ihtiyacını süreç boyunca karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde maske ve kırtasiye malzemeleri dağıtıyor.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kampanyayı duyurdu. Gürün, yaptığı paylaşımda öğrencilerin sınav giriş belgeleri ile bulundukları ilçedeki MUSKİ hizmet binasına gelerek sınavda ihtiyaç duyacağı maske ve tüm kırtasiye malzemelerini almalarını ve sınava güvenle girmelerini istedi.
Gürün yaptığı paylaşımında “Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. YKS’de maskeniz ve kırtasiye malzemeniz bizden. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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