Öğrencilerin projesi Kaymakamı hayran bıraktı

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, bu yıl TÜBİTAK tarafından ilki düzenlenen Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Projesi Yarışması Türkiye finallerinde ilçemizden bir ilke imza atan Göktürk Kartalları İHA Projesi ekibini makamında ağırladı.

Edremit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan; TEKNOFEST’e Balıkesir’den davet edilen tek proje olan “Göktürk Kartalları” isimli proje ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Turgay Ünsal hayran kaldı.

Ünsal, “Türk Savunma Sanayinde yerli ve milli olarak ürettiğimiz gurur kaynağımız İHA ve SİHA’larla adımızı duyurduğumuz şu günlerde, Edremit Anadolu Lisemiz öğretmenleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan İHA projesi olan “Göktürk Kartalları” projesi ilçemiz ve ilimiz adına gurur verici bir projedir. Teknolojiye odaklanarak araştıran, üreten ve ilçemizin adını duyuran, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm proje ekibine canı gönülden tebrik ediyorum. Gurur duydum” diye konuştu.



