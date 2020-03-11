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Öğrencilerin sağlığı için önlem

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Öğrencilerin sağlığı için tedbirleri elden bırakmayan belediye ekipleri, okul bahçesinde biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde vatandaşların talepleri bir bir dinlenerek çözüm için çalışmalar başlatılıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahalle Güzelköy’de bulunan okulda yaşanan sıkıntıyı okul idaresi ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışma başlattı. Mahalle içinden gelen atık suların okul bahçesi duvarının dayanması ile birlikte hem yapısal hem de sağlık açısından çeşitli sıkıntılara yol açabilmesi ihtimali üzerine vatandaşların talepleri doğrultusunda Haliliye Belediyesi bölgede çalışma başlattı. Ekipler, öncelikle okul bahçesi etrafında biriken suları tahliye ederek, su sızmalarını engellemek için de taşıyıcı kanallar açtı. Açılan kanallara borular döşeyen ekipler okulun daha fazla zarar görmesini engellenirken, öğrencilerin de hastalıklarla yüz yüze gelmesini önlemiş oldu. Yapılan çalışma mahalle sakinleri ve okul idaresi tarafından takdir ile karşılandı. Güzelköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz, “Okulumuzun üzerine aşırı bir su geliyordu. Okulun içerisine de su giriyordu. Büyük bir sıkıntı oluyordu öğrenciler için” dedi. Okul Müdürü Fuat Emre Durmuş ise, "Okulumuzda su kaçaklarından dolayı aşırı bir sinek toplanması oluşuyordu. Bu da öğrencilerimiz için sağlıksal problemlere yol açıyordu. En azından öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortam, daha hijyenik bir ortam sağlanmış oldu. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat Beye destek ve katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

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