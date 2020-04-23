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Öğrencilerin sesiyle öğretmenlerden 23 Nisan mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kayseri’de Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından hazırlanan videoda öğretmenler, öğrencilerin sesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Okul tarafından hazırlanan videoda öğretmenlerin görüntülerine öğrencilerin sesleri eklendi.

Öğrencilerin sesiyle öğretmenlerden 23 Nisan mesajı

Kayseri’de Osman Düşüngel Ortaokulu tarafından hazırlanan videoda öğretmenler, öğrencilerin sesinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Okul tarafından hazırlanan videoda öğretmenlerin görüntülerine öğrencilerin sesleri eklendi. Videoda yer alan mesajda; "Bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyetin sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak, bir ilkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların zevki çok fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu göklerin, bu yerin, kutlu emanetlerin bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan, böyle temiz kan alan, yalnız biziz çocuklar. Türküz, ne mutlu bize. Bu bayram kutlu bize. Eğleniniz çocuklar" ifadelerine yer verildi.

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Kayseri Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:44
Öğle
12:41
İkindi
16:26
Akşam
19:29
Yatsı
20:54

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenidoğumevi Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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