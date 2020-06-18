Öğrencilerin, ‘Şiirin Müzikle Yolculuğu Projesi" pandemiye rağmen devam etti

Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi’nde geçtiğimiz Eylül ayında başlayan Şiirin Müzikle Yolculuğu Projesine, eğitimdeki COVİD 19 önlemleri ile paralel olarak uzaktan eğitimle birlikte devam edildi.

Proje kapsamında, öğretmenleri gözetiminde 10/A ve 10/B sınıflarından toplam 16 öğrenci, Türkiye’den 35 ve Azerbaycan’dan 464 öğrencinin katılımıyla Türk edebiyatında önemli yeri olan şairlerin bestelenmiş şiirleri ile ilgili etkinlikler yapıldı. Öğrenciler, çeşitli web araçları kullanarak şair ve şiirleri ile bestekarların tanıtıldığı afişler, bulmacalar, videolar, oyunlar tasarladılar. Proje ortağı diğer okulların öğrencileri ile Web araçları üzerinden birlikte akrostiş şiirler yazdılar. Rap şarkısı sözlerini yazıp birlikte seslendirdiler.

Kitap ayraçları tasarlayan öğrenciler eşleştikleri okullara kendi tasarlamış oldukları kitap ayraçlarını gönderdiler. Farklı kültürlerden akranları ile birlikte takvim, e-kitap, radyo yayını, şiir, şarkı oluşturan öğrenciler, bu çalışmalar sayesinde daha önce farkedilmemiş yeteneklerini de sergileyecek ortam bulmuş oldular.

Haziran ayının 15’inde tamamlanan proje ile Mehmet Kemal Tuncel Anadolu Lisesi, eTwinning platformundan Kalite Etiketi başvurusu yaparak Eylül ayındaki sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Proje Rehber öğretmeni Edibe Keskin, projede görev alan öğrencilerin uzaktan eğitim süreci boyunca Eba’daki derslerine de daha kolay adapte olduğunu ve projede görevli öğrencilerin Eba derslere katılımını da yükselttiğini ifade etti. Özellikle akademik başarısı çok ileri seviyede olmayan öğrencilerin böyle projelerle kendilerini, yeteneklerini daha rahat ifade ettiklerini ve özgüvenlerinin arttığını belirtti.



