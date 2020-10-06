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Öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılandı

YOZGAT HABERLERİ  | 06.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Merkezi Ankara’da bulunan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Yozgat’ta bulunan köylerindeki öğrencileri için tablet, kırtasiye malzemesi, dezenfektan yardımında bulunurken, ilçedeki bir engelli vatandaş için ise akülü araba temin etti.Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylülerinin, Ankara’da kurdukları Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, pandemi döneminde de boş durmadı.

Merkezi Ankara’da bulunan Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Yozgat’ta bulunan köylerindeki öğrencileri için tablet, kırtasiye malzemesi, dezenfektan yardımında bulunurken, ilçedeki bir engelli vatandaş için ise akülü araba temin etti.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinin Kuzayca köylülerinin, Ankara’da kurdukları Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, pandemi döneminde de boş durmadı. Daha önce Ankara’dan köyleri için ağaç getirtip, köylerini yeşillendiren dernek, bu seferde pandemi nedeniyle uzaktan eğitim için köydeki öğrencilere tablet yardımında bulundu. Ayrıca öğrencileri için kırtasiye malzemeleri, korona virüs salgınından korunmak için maske ve dezenfektan gönderdi. Dernek, Şefaatli ilçesindeki bir engelli hemşerileri için ise akülü engelli arabası hediye etti.
Kuzayca Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ceyhan, “Kuzayca köylüleri olarak Ankara’da yaşayan köylülerimiz ile birlik ve beraberliğimizi sağladık. Pandemi öncesi sosyal faaliyetlerde her zaman yan yanaydık. Ama pandemi nedeniyle tedbirler kapsamında yan yana gelemiyoruz. Ancak gönül olarak her zamana birlikteyiz. Bunu da, köyümüzdeki öğrencilerimize yardım konusunda son olarak yerine getirdik. Öğrencilerimiz için tablet ihtiyacı, kırtasiye malzemesi, maske ve dezenfektan yardımında bulunduk. Dernek olarak birlikteliğimizi bu zor günlerde de gösterdik. Ayrıca, bize, Şefaatli ilçemizde bir engelli kardeşimizin akülü araba ihtiyacı söz konusuydu. Onu da Çanakkale Meslek Yüksek Okulu ve Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu ve Gönül Dostları aracılığıyla orada bulunan köylümüz Songül Uyar Bakır teminini sağladı. Biz de engelli kardeşimize verdik ve engelli kardeşimizin mutluluğuna ortak olduk. Onlara da hem öğrencilerimize gönderdiği malzemelerden he de akülü arabadan dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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