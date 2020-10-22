Öğrencilerin videosu Rektör Budak’ı duygulandırdı

Ege Üniversitesi (EÜ)’nin 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi hazırlık toplantısı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın katılımıyla gerçekleşirken, pandemi dönemi nedeniyle uzak kaldığı öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yayınladığı videoyu izleyen Rektör Budak, duygu dolu anlar yaşadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi hazırlık toplantısı, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve üniversite üst yönetiminin yanı sıra; senato üyeleri, daire başkanları, akademik ve idari çalışanlardan temsilciler katıldı.

Toplantı sırasında, pandemi dönemi nedeniyle uzak kaldığı öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yayınladığı ve kendisine yönelik mesajlar içeren videoyu izleyen Prof. Dr. Budak, duygu dolu anlar yaşadı.

Ege Üniversitesinin temel hedefinin öğrenci odaklı, eğitim-öğretimde kalite öncelikli bir araştırma üniversitesi olmak olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz bahar yarıyılını, salgın sürecinin ortaya çıkardığı yeni koşullar dâhilinde sürdürmek durumunda kaldık. Bu süreç, hayatımızın her alanında olduğu gibi üniversitemizde de geniş çaplı bir değişimi kaçınılmaz kıldı. Ne mutlu ki, Ege Üniversitesi olarak, süreci oldukça iyi yönetmenin gururunu yaşadık. Çağa uygun eğitim-öğretim metotlarımız ve dijital dönüşüm haritamız sayesinde pandemi koşullarına uyum sağlamada, sistemlerimizin bu koşullara göre revize edilmesinde zorluk yaşamadık. Şüphesiz ki, bu süreçte mücadelenin başkahramanları sağlık çalışanlarımız oldu. Fedakârlıkları, yoğun emek ve çabalarıyla her türlü takdirin ötesinde bir gayret sergilediler. Bu vesileyle başta üniversitemiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.