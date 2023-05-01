YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Öğrencilerinin çağrısı, Yurdagül’den karşılık buldu

Öğrencilerinin çağrısı, Yurdagül’den karşılık buldu

01.05.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bine yakın üniversite öğrencisi ile bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, program esnasında öğrencilerden “sizin için elimizden gelen ne varsa yardımcı oluruz” söylemi üzerine, öğrencilerden sosyal medya platformu Twitter üzerinden yüzlerce #ataaöfyazokuluistiyor hashtagi ile paylaşım yapıldı.

Öğrencilerinin çağrısı, Yurdagül’den karşılık buldu

Bunun üzerine Yurdagül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi yayınladı. Öğrencilerin taleplerine sessiz kalmayarak, ilgili mercilere ilettiğini ve konunun olumlu sonuçlanması için çaba sarfettiğini yazan Adem Yurdagül, gençlerin büyük beğenisini aldı.

Sosyal medya üzerinden tebrik mesajı patlaması yaşan il başkanı Yurdagül, gençler bizim herşeyimiz, taleplerini ilgili mercilere ulaştırmak bizim vazifemiz. Ben Rektör hocamızında bu konuya duyarsız kalmayacağını gerekeni yapacağına inancım tam. Kıymetli hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İfadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yaya geçidinde aracın çarptığı karı-koca yaralandıErzurum'da yaya geçidinde aracın çarptığı karı-koca yaralandı
Iğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandıIğdır'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
Bakan Kurum: “Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz’’Bakan Kurum: “Yine Bağcılar’da, örnek olacak bir dönüşüm başlatıyoruz’’
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:09
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:15
Yatsı
20:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Pazartesi

Merkez eczanesi
Yakutiye
Şeker eczanesi
Palandoken
Kafkas eczanesi
Horasan
Derman eczanesi
Karayazi
Özlem eczanesi
Tekman
Öznur eczanesi
Aziziye
Merkez resuloğullari eczanesi
Karacoban
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.