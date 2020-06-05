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Öğrencileriyle buluşup hediye verdi

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, çocukların dışarı çıkma gününde öğrencileriyle buluşup, onlara hediyeler verdi.Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 2/B Sınıfı Öğretmeni Aslı Teke, pandemi sürecinden en çok etkilenen öğrencileri ile dışarı çıkma gününde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ve maske takarak öğrencileriyle buluşup öğrencilerine bebek hediye etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) sürecinde öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, çocukların dışarı çıkma gününde öğrencileriyle buluşup, onlara hediyeler verdi.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 2/B Sınıfı Öğretmeni Aslı Teke, pandemi sürecinden en çok etkilenen öğrencileri ile dışarı çıkma gününde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ve maske takarak öğrencileriyle buluşup öğrencilerine bebek hediye etti. Ayrıca sağlıklı günlerin tekrar gelmesi dileğiyle okul bahçesinde öğrencilerle birlikte dilek balonlarını da uçuran Aslı Teke isimli öğretmen ve öğrencileri, günler sonra buluşmanın sevincini yaşadılar.
Bostanbaşı İlkokulu Müdürü Yasin Demirel, öğrenci ve öğretmenin günler sonra buluşmalarını ve etkinlik düzenlemelerini değerlendirerek, bu güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı öğretmen Aslı Teke’ ye teşekkür ettiğini belirtti. Demirel, bu zor günlerin geçmesiyle öğrencilerinin ve öğretmenlerin tekrar okulda olacakları günü beklediklerini kaydetti.

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