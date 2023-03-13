YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Öğrencinin "su balonuyla" yaralanmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık tahliye edildi

Öğrencinin "su balonuyla" yaralanmasıyla ilgili tutuklanan 2 sanık tahliye edildi

13.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları "içi su dolu balon" ile kaldırımda yürüyen öğrenciyi gözünden yaraladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Ahmet K. ve Bilal K, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatlar da salonda hazır bulundu.

Ahmet K. savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Bilal K. de önceki beyanlarını tekrarlayarak, "Hayatımın en büyük dersini aldım. Eylemlerimden dolayı utanç duyuyorum. Müştekilerden özür dilerim. Pişmanım, tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, tutuklulukta geçirilen süre, suçun vasfı, muhtemel ceza miktarı ve tutuklulukta beklenen amacın adli kontrol hükümleriyle sağlanabileceği hususları göz önüne alınarak sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Avukatları da dinleyen hakim, delillerin toplanmış olması dolayısıyla sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 30 Mayıs'a ertelendi.

OLAY VE İDDİANAME

Mezitli ilçesinde, geçen yıl 18 Kasım'da seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice A, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Polisin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etmişti.

Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 2'şer yıla kadar, olay günü Hatice A'nın yanında bulunan arkadaşları Serap Y. ve Medine B'ye karşı da "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 2'şer kez 18 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, sosyal medyada "ballon challange" adı altında yapılan şaka videolarını izleyen sanıkların olayı gerçekleştirdikleri anlatılarak, "içi su dolu balon"un silah sayıldığı bilgisine yer verilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de İstiklal Marşının 102. yıl dönümü kutlandıMersin’de İstiklal Marşının 102. yıl dönümü kutlandı
Trabzon’dan kaçan somonlar Rize’de tezgaha düştüTrabzon’dan kaçan somonlar Rize’de tezgaha düştü
Kars’ta JASAT akü hırsızlarını yakaladıKars’ta JASAT akü hırsızlarını yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Mersin dava

Mersin Namaz Vakitleri 13 Mart Pazartesi

İmsak
05:30
Sabah
06:49
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:53
Yatsı
20:07
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.