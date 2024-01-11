Öğrencisini taciz eden öğretmene 12 yıl hapis kararı

Evine davet ettiği kız öğrenci ile kahve ve alkol alan öğretmen daha sonra kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık öğretmen S.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olan S.Y (38), sınavdan 100 alan öğrencilerine kahve ısmarlayacağını söyledi. Sınavdan 100 alan kız öğrencisi Ö.K.’yi (14) evine davet etti. Evine davet ettiği öğrencisi Ö.K ile birlikte kahve ve alkol içen öğretmen, öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Daha sonra kendisinden 24 yaş küçük olan öğretmen ile öğrencinin konuşması cinsel içerikli mesaj ve fotoğraf gönderilmesi ile devam etti. Ailesi kızın hareketlerinden şüphelenip konuştuğu kişileri ve telefonun galerisini inceledi. Telefonu inceleyen aile kızlarının öğretmeni ile ilişkisi olduğunu ve birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini gördü. Kızları Ö.K’nin telefonundan öğretmen olan S.Y’ye kafede buluşmak istediğini söyledi. Söyledikleri kafeye giden aile, bekleyen öğretmen ile önce tartıştı daha sonra kavga etti. Yaşanan tartışma sonrası aile, öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Ailenin şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan öğretmen S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.Y. son kez hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan S.Y, “Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti ‘Cinsel İstismar’ ve ‘Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan yargılanan sanık öğretmen S.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

