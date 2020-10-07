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Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 15:51 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğrenci ekonomisine dayalı şehirlerin olumsuz etkilendiğini belirten Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, “Şehirde bulunan kafe, lokanta, eğlence mekanları, yurtlar ve emlak sektörü maddi açıdan büyük sıkıntılar içine girmişlerdir” ifadelerini kullandı.Covid-19 salgını nedeniyle üniversitelerin kapalı kalması, öğrenci kenti Eskişehir’in ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.

Öğrencisiz Eskişehir ekonomisi risk altında

Korona virüs salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğrenci ekonomisine dayalı şehirlerin olumsuz etkilendiğini belirten Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) AR-GE Komisyonu Başkanı Ayberk Kırçın, “Şehirde bulunan kafe, lokanta, eğlence mekanları, yurtlar ve emlak sektörü maddi açıdan büyük sıkıntılar içine girmişlerdir” ifadelerini kullandı.
Covid-19 salgını nedeniyle üniversitelerin kapalı kalması, öğrenci kenti Eskişehir’in ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Korona virüsün etkisini hissettirdiği 2020 yılı başından bu yana üniversiteler uzaktan eğitime geçti. 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi boyunca üniversitelerin kapalı kalması Eskişehir’deki işletmecileri zor duruma soktu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kırçın, şehirdeki esnafın mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

“Üniversite öğrencileri Eskişehir’in temel taşıdır”
Şehirdeki esnafın geleceğe dair endişeli olduğunu aktaran Ayberk Kırçın, yetkililerin ekonomisi öğrenci odaklı şehirlerle ilgili çalışma yapması gerektiğine değindi. Kırçın, şöyle konuştu:
"Uzaktan eğitim sisteminin 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde de devam etmesi esnafı kara kara düşündürmeye başladı. Şehrimizin 870 bin olan nüfusunun 150 bin kadarını oluşturan üniversite öğrencileri, şehir ekonomisinin de yüzde 20’sine etki etmektedir. Bu bağlamda şehirde bulunan kafe, lokanta, eğlence mekanları, yurtlar ve emlak sektörü maddi açıdan büyük sıkıntılar içine girmişlerdir. Üniversitelerin örgün eğitim sistemine geçişi için net bir bilgi olmamakla beraber bahar dönemi için umutlarını bağlayan esnaf ve yerli halk şu an yaşadığı sıkıntılarını duyuramamış kaderine terk edilmişlerdir. Şunu bir kez daha görmüş olduk ki üniversite öğrencileri Eskişehir’in vazgeçilmez temel bir taşı olmuştur. Sokaklar ıssızlaşmış şehir adeta hayalet şehre dönmüştür. Derneğimiz olarak mağduriyeti bulunan esnaflarımızın sesini duyurmak bizim asli görevimizdir. Devletimizin bu durumla alakalı bir çalışma yapması ekonomisi öğrenci odaklı olan şehirlerin sorunlarına eğilmesi gerekmektedir. Bu sürecin uzaması halinde geri dönüşü olmayan ekonomik zararların şehrimizin kapısı çalması kaçınılmaz olacaktır.”

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