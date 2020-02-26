Öğrenim taksitlerinin 4’üncüsü ve Halk Kart şubat ayı tutarları yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin öğrenim yardımının 4’üncü taksiti ile Halk Kart sahiplerinin şubat ayı tutarlarını hesaplarına yatırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamayla göre, 7 bin 379 öğrencinin faydalandığı öğrenim yardımının 200 TL’lik dördüncü taksiti, öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Öğrencilerin hesaplarına toplam 1 milyon 475,8 bin TL aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yanı sıra Halk Kart sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Kart projesinin şubat ayı tutarı da hesaplara yatırıldı. 7 bin 935 ihtiyaç sahibinin yararlandığı Halk Kartlara şubat ayı için yaklaşık 1 milyon TL yüklendi.



