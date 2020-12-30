Öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için bin 250 TL’den bin 400 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımının kasım ve aralık ayı tutarları olan toplam 400 TL’yi öğrencilerin hesaplarına yatırdı. Öğrenim yardımından 6 bin 392 üniversite öğrencisi yararlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde bin 400 TL’ye çıkarılan öğrenim yardımının ilk iki taksiti, öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. 2021 yılına girmeye günler kala 6 bin 392 öğrencinin hesabına ilk iki taksit olan toplam 400 liralık kasım ve aralık ayı tutarları bir arada yatırıldı. Büyükşehir belediyesinin hesaplara yatırdığı toplam 2 milyon 556 bin 800 TL’lik tutar, öğrencilere yeni yıl hediyesi oldu.

Öğrencilere 2020-2021 dönemi için belirlenen bin 400 TL’lik eğitim yardımının 7 taksitte ödenmesi öngörüldü. Eğitim yardımında, iki taksitin ardından kalan 5 taksit de izleyen aylarda ödenecek.

Öğrenim yardımları, kurs merkezleri, kreşler, süt dağıtımları, kütüphane hizmeti, Çamaşır Kafe, belediye otobüslerinin öğrenciler için 1 TL’ye sabitlenmesi gibi destek ve hizmetlerle Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yanında olmaya ve onların yükünü hafifletmeye devam ediyor.