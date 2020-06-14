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Öğretim üyesi Çanakçı, ADÜ Hastanesi başhekim yardımcılığına atandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.06.2020 15:24 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

Öğretim üyesi Çanakçı, ADÜ Hastanesi başhekim yardımcılığına atandı

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selçuk Eren Çanakçı, Aydın ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcılığına atandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Selçuk Eren Çanakçı, Aydın ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştı. 2017-2019 yılları arasında Kütahya Doç.Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde acil servis sorumlusu olarak görev yapan Çanakçı, 2019 yılından itibaren de ADÜ Tıp Fakültesi’nda acil tıp alanında doktor öğretim görevlisi olarak görevini yapmaktaydı. 1986 doğumlu ve evli, iki çocuk babası olan öğretim üyesi Selçuk Eren Çanakçı, atamanın yapılmasının ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevine başladı.

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