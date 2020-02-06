YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu

Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "6’ncı Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler" isimli çalıştayda öğretmen adayları bir araya geldi.Eğitim Fakültesi A Blok’ta gerçekleştirilen çalıştayda, sınıf yönetimi ve öğretme-öğrenme süreçlerinde daha etkili olabilmeleri konularına değinildi.

Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "6’ncı Sınıf Yönetimi ve Öğretimde İyi Örnekler" isimli çalıştayda öğretmen adayları bir araya geldi.
Eğitim Fakültesi A Blok’ta gerçekleştirilen çalıştayda, sınıf yönetimi ve öğretme-öğrenme süreçlerinde daha etkili olabilmeleri konularına değinildi. Farklı öğretim elemanlarının hazırladığı ve öğrencilerin de görev aldığı eğitsel etkinliklerle; öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi, beceri ve tutumları geliştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaya, ilk altı yarıyılda ortalamaları yüksek olan lisans öğrencileri ile üç ve dördüncü sınıf öğrencileri olmak üzere 2 grup öğretmen adayı katıldı.
Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç etkinliğin moderatörlüğünü yaparken Uzm. Zeki Yıldırım, Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. üyesi İnci Zeynep Özonay Böcük, Dr. Öğr. Üyesi Recep Gür, Uzm. Senem Tüfekçi de uzmanlık alanlarında öğrencileri bilgilendirmek için katıldılar.
"Kendinizi somut olarak ifade edin"
Çarşamba gününün ilk dersinde Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç, Swot Analizi’ni anlattı. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına, fırsatların farkına varmasına ve karşılaşabilecekleri tehditleri görmelerine Swot Analizi’nin yardımcı olacağını söyledi. Erkılıç, "Akılcı, bilimsel ve tarafsız değerlendirmeler yapmaya çalışın ve bu anlamda kendinizi somut ifade edin” dedi.
Ekle-sil haftasını da değerlendirmek amacıyla 6 yıldır sürdürülen etkinliğe bu yıl bir yenilik daha eklendi. Bu etkinlikte daha öncesinde Anadolu Üniversitesi’nde emek verip, onur konuğu olan eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Balpınar da katılımcı olarak bulundu. Etkinlikte Balpınar, “Türkiye’de yabancı dil öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri” konularını anlattı.
"Burada öğrendiklerim ilerideki öğrencilerime fayda saylayacak"
Etkinliğe katılan öğretmen adaylarından Savaş Hatipoğlu, "İleride öğretmen olduğumda öğrencilere daha iyi bir eğitim verebilmek için, onları topluma kazandırıp daha iyi şeyler yapabilmek için bu etkinliğe katıldım. Çünkü burada öğrendiklerim ilerideki öğrencilerime fayda saylayacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü

Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:17
İkindi
16:03
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ege Eczanesi
Tepebasi
Bulvar Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.