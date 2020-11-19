YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu

Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Öğretmen Mesleki Çalışmaları’ kapsamında Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.Başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Başkan Yalçın’ın yanı sıra Talas’ta görev yapmış emekli öğretmenler Mürüvvet Kibaroğlu ve Musa Altınel, halen Süleymanlı Mahallesi’nde görev yapan Milli Sporcu Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram ve Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, sosyal medya üzerinden kendilerini takip eden öğretmenlerle sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Öğretmen Mesleki Çalışmaları’ kapsamında Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa katıldı.
Başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Başkan Yalçın’ın yanı sıra Talas’ta görev yapmış emekli öğretmenler Mürüvvet Kibaroğlu ve Musa Altınel, halen Süleymanlı Mahallesi’nde görev yapan Milli Sporcu Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram ve Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim, sosyal medya üzerinden kendilerini takip eden öğretmenlerle sohbet etti. Programın moderatörlüğünü yapan Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Şerim, Talas’ın bir öğretmen tarafından yönetildiğine vurgu yaparak, “Programımıza katıldığı için Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne kadar şanslıyız ki bir öğretmen tarafından yönetiliyoruz” dedi. Kısa bir giriş konuşması yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da aynı zamanda Öğretmenler Günü arefesinde olduklarını ifade ederek tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı ve birbirinden değerli öğretmenleri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti. Programda daha sonra emekli öğretmenler Mürüvvet Kibaroğlu ve Musa Altınel hem mesleki tecrübelerini hem de anılarını paylaştı.
‘Türkçeyi güzel konuşmanın bir öğretmenin en büyük görevi’ olduğunun altını çizen emekli öğretmen Musa Altınel, öğretmenin öğrencilerini iyi tanımasının da eğitimde başarıya giden yolda önemli bir kriter olduğuna vurgu yaptı. ‘Dünyaya bir daha gelsem yine öğretmen olurdum’ diyen emekli öğretmen Mürüvvet Kibaroğlu da en büyük hayalinin okul yaptırmak olduğunu belirterek, “Emekli ikramiyem ve üzerine koyduğum bir miktar daha parayla okul yaptırmak istedim. Sağolsun bu konuda Mustafa Yalçın başkanım da bana destek oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah bu okulun yapımına başlanacak. Bu hayalimin gerçekleşmesine fırsat tanıyan değerli başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programın bir diğer konuğu Milli Sporcu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Muzaffer Bayram da atletizmde dünya ikinciliği olduğunu kaydederek, “Talas Süleymanlı Mahallesi’nde beden eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Burada kurduğumuz atletizm takımı ile uluslararası müsabakalara hazırlanıyoruz. Hem Talasımızı hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Kasım Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Kasım Perşembe

Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.