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Öğretmen okulu mezunları Giresun Üniversitesi’nde bir araya geldi

GİRESUN HABERLERİ  | 11.03.2020 17:45 | Son Güncelleme

Giresun Öğretmen Okulundan mezun yaklaşık 200 öğretmen Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen toplantıda geçmiş günleri yad ettiler.1962-1976 yılları arasında mezun olan aralarında sanatçı Tuğrul Şan’ın da olduğu öğretmenler, her yıl yaptıkları buluşma etkinliğini, bu yıl Giresun Üniversitesi işbirliğinde , Giresun Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirdi.Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda toplanan öğretmenler, hem öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümünü kutladılar, hem de çeşitli anılar ve şiirlerle geçmişe bir yolculuk yaptılar.Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

Giresun Öğretmen Okulundan mezun yaklaşık 200 öğretmen Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen toplantıda geçmiş günleri yad ettiler.
1962-1976 yılları arasında mezun olan aralarında sanatçı Tuğrul Şan’ın da olduğu öğretmenler, her yıl yaptıkları buluşma etkinliğini, bu yıl Giresun Üniversitesi işbirliğinde , Giresun Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirdi.
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda toplanan öğretmenler, hem öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümünü kutladılar, hem de çeşitli anılar ve şiirlerle geçmişe bir yolculuk yaptılar.
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınması, toplumun aydınlanması sürecinde öğretmenlerinin rolünün önemine değinerek, geçmişte ülkenin gerilemesine yol açan engellerin ancak, nitelikli öğretmenler ve nitelikli eğitim faaliyetleriyle ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekti.
Etkinlik kapsamında, 1962-1976 yılları arasında Giresun Öğretmen Okulundan mezun olan, çoğu emekli öğretmen, halen Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmen adayı olarak öğrenimlerine devam eden öğrencilerle eşleşerek, tanışma ve kaynaşma sohbetleri gerçekleştirdiler.
Etkinlikte ayrıca, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Giresun Öğretmen Okulunun Eğitim ve Öğretim Yolculuğu-(1962-1976)” adlı kitabın dağıtımı gerçekleştirildi.

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