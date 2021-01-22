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Öğretmen ve öğrencilere teknolojide tam destek

22.01.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Öğretmen ve öğrencilere teknolojide tam destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla günümüzde öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojiye çok daha kolay ulaşabildiklerini ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Milli Kalkınma hedeflerine adım adım ilerlendiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli imkanlar sunulduğunu ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla günümüzde öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojiye çok daha kolay ulaşabildiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Milli Kalkınma hedeflerine adım adım ilerlendiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli imkanlar sunulduğunu ifade etti. Okullara beceri ve tasarım atölyeleri yapmak için gerekli girişimlerin yapıldığını anlatan Tahmazoğlu, "Gençlerimizin ve öğretmenlerimizin teknoloji ile buluşması adına teknoloji dergilerine aboneliklerini gerçekleştirdik. Böylelikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bilim ve teknolojiyi çok daha yakından takip edebilecekler. Ayrıca deneyap atölyelerimizde gençlerimiz yeteneklerini ve kabiliyetlerini ön plana çıkarabiliyorlar. Bu anlamda deneyap atölyelerimiz güzel hizmetler veriyorlar. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri yapacağız. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile görüştük yarısını onlar yarısını biz yapacağız. Şahinbey Belediyesi olarak yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilere teknolojide tam destek

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