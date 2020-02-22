Adana Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü ve AFAD işbirliği ile ‘’Afete Hazır Türkiye’’ projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Akif Palalı Anadolu Lisesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Gülcan Keskin tarafından verilen eğitime öğretmen ve öğrenciler katıldı. Afet sırasında ve sonrasında değil, afet öncesinde neler yapılabileceğine dair çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gülcan Keskin, “Risk ve tehlikenin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Tehlike, toplum üzerinde olumsuz etki yaratabilecek doğal, teknolojik veya insandan kaynaklı bir durumdur. Risk ise tehlikenin gerçekleşme oranıdır. Bir tehlike can, mal, çevre, ekonomi veya kültürel varlıklar üzerinde kötü bir etki oluşturur ve bu etkilere karşı bizim yerel olanaklarımız yetersiz kalırsa bu afete dönüşür. Tehlike bir afet değildir. Afet, bizim tehlikelerle mücadele edemememiz durumunda ortaya çıkan sonuçtur’’ dedi.