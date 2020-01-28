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Öğretmen ve öğrencileri aynı takımda

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Kayseri 1.

Kayseri 1. Amatör Küme’de mücadele eden Yerköyspor futbol takımının kaptanı Erhan Altuntaş yetiştirdiği 5 öğrencisi ile Yerköyspor’un başarısı için mücadele ediyor.
Yerköyspor forması giyen beden eğitimi öğretmeni Erhan Altuntaş, takımda 5 öğrencisi ile birlikte ter döküyor. Öğretmen ve öğrencileri Sarı-Siyahlı takımın başarısında önemli bir rol üstleniyor. Yerköyspor kaptanı Erhan Altuntaş beden eğitimi öğretmeni olarak 5 öğrencisi ile birlikte aynı formayı terletmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Altuntaş, ’’Öğrencilerimden biri şu anda BESYO’da okumakta. Öğrencilerimin spora devam etmesi amatör sporu desteklemesi yaptığımız işin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın spordan kopmaması için okuldaki eğitimimizde en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri. Bu da şu anda bu takımda forma giyen 5 öğrencimiz ile, ayrıca Yerköyspor Futbol Akademisinde bulunan altyapıda 45 çocuğumuz da spordan kopmamaları, organize futbola aktif katılımları bizi ziyadesiyle memnun ediyor’’ dedi. Saha içinde rol çatışmasına da değinen kaptan Altuntaş, ’’İnsanların aklında rol çatışması olup olmadığı geliyor. Hocam hatalı pas veren öğrencinize kızıyor musunuz gibi sorulara muhatap oluyorum. Bu sorulara tebessüm ederek cevap veriyorum. Hatalı pas veren öğrencime tek ayak üzerinde durma cezası vermiyorum tabii ki. Ancak eğitim, hayatın her safhasında devam eden dinamik bir süreç olduğu için kendi futbol tecrübelerimi onlara aktarmaya çalışıyorum. Özellikle pozisyon alma eğitimi saha içinde bir hoca olarak en güzel eğitim platformu oluyor’’ diye konuştu.
Yerköyspor’un başarılı Kaptanı Erhan Altuntaş bu sezon oynadığı karşılaşmalarda 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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