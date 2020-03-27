YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi

Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.03.2020 11:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ilkokul öğretmeni uzaktan eğitim gören öğrencilerine okumaları için kitap dağıttı.Adıyaman Merkez Yavuz Selim İlkokulu 2.sınıf öğretmeni Abdurrahman Karatepe, korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitimin 30 Nisan’a kadar uzatılmasından dolayı ‘Sen yeter ki oku.

Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi

Adıyaman’da ilkokul öğretmeni uzaktan eğitim gören öğrencilerine okumaları için kitap dağıttı.
Adıyaman Merkez Yavuz Selim İlkokulu 2.sınıf öğretmeni Abdurrahman Karatepe, korona virüs salgını nedeni ile uzaktan eğitimin 30 Nisan’a kadar uzatılmasından dolayı ‘Sen yeter ki oku. Sen yeter ki evde kal’ sloganı ile öğrencilerini kitaplar ile buluşturdu. Abdurrahman Karatepe, 43 öğrencisini tek tek ziyaret edip arabasına koyduğu yaklaşık 2300 kitaptan her bir öğrencisine yaklaşık 50’şer tane kitap verdi. Öğrenciler öğretmenlerini görünce sevinçleri ve heyecanları gözlerine yansıdı.
Sınıf öğretmeni Abdurrahman Karatepe, kitap okuma alışkanlığını bir yaşam biçimine dönüştürmek için 2 yıldır veliler ile birlikte çok çok emek harcadıklarını belirterek, öğrencilerin evlerinde kitap okumaya devam etmesi için kitapları çocuklara bizzat kendisinin götürdüğünü dile getirdi.

Öğretmenden öğrencilerin evlerine kitap servisi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

ESOB harekete geçti

ESOB harekete geçti

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Yüksekova’da genelgeye uymayan iş yerleri mühürlendi

Adıyaman Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:37
İkindi
16:07
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Ankara Eczanesi
Merkez
Dolaş Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Adıyaman Anadolu Lisesi Satrançta Birinci Oldu

Adıyaman Anadolu Lisesi Satrançta Birinci Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.