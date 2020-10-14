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‘Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol’ kampanyasında fidanlar dikildi

MALATYA HABERLERİ  | 14.10.2020 12:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başlatmış olduğu ‘Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol’ etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte okullarda fidan dikildi.Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesine ziyarette bulunarak, İlçedeki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başlatmış olduğu ‘Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol’ etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte okullarda fidan dikildi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesine ziyarette bulunarak, İlçedeki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç’tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kanbay, ardından ilçede bulunan Sürur Abdurrahman Serttaş İlkokulu , Tecirli İlkokulu, Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlkokulu ve Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Kanbay, yüz yüze eğitimin olumlu sonuçları ve öğretmenlerin pandemi sürecinde Türkiye ve Malatya’ya yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, ziyaret ettiği okullarda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başlatmış olduğu ‘Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol’ etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte okullarda fidan dikti.
Kanbay ayrıca ‘Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazanan okulların belgelerini takdim ederek, okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik etti.

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