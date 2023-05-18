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Öğretmenler 19 Mayıs için yürüdü

18.05.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da MEB AKUB üyesi öğretmenler 19 Mayıs ruhu için 19 kilometre doğa yürüyüşü yaptı.

Öğretmenler 19 Mayıs için yürüdü

Erzincan MEB AKUB üyeleri "Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" haftası çerçevesinde “19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum” adlı etkinlikte zorlu parkurda doğayla iç içe yürüyüş gerçekleştirdi. Erzincan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi üyeleri arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenli doğa yürüyüşleri ve doğa sporları gibi etkinlikler gerçekleştiriyor. MEB AKUB üyeleri profesyonel yürüyüş lideri Habip Tatoğlu rehberliğinde Bayırbağ Mesire alanından başlayan doğa yürüyüşü ile millî mücadelenin ilk kıvılcımının yakıldığı 19 Mayıs ruhunu ve bu destansı yolculuğun kahramanlarını yâd ettiler.

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Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:14
Sabah
04:58
Öğle
12:23
İkindi
16:17
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Güliz eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Pinar eczanesi
Merkez
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