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Öğretmenler, 3 yetim öğrenciyi unutmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Sınıf Öğretmeni Kurtdere Köyünde 3 yetim özel eğitim öğrencisini evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Sınıf Öğretmeni Semra Bülbül 4 ay önce babaları Mehmet Aslan’ı trafik kazasında kaybeden özel eğitim öğrencileri Yaşar, Enes ve Fadime Nur Arslan’ı Kurtdere köyündeki evlerinde ziyaret etti.Bir anda öğretmenlerini karşılarında gören çocuklar çok mutlu oldular.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Sınıf Öğretmeni Kurtdere Köyünde 3 yetim özel eğitim öğrencisini evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiler.
Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Sınıf Öğretmeni Semra Bülbül 4 ay önce babaları Mehmet Aslan’ı trafik kazasında kaybeden özel eğitim öğrencileri Yaşar, Enes ve Fadime Nur Arslan’ı Kurtdere köyündeki evlerinde ziyaret etti.
Bir anda öğretmenlerini karşılarında gören çocuklar çok mutlu oldular. Öğrencilerin Kurban Bayramlarını kutlayıp, çeşitli hediyeler veren öğretmenler, çocuklarla bir süre sohbet ederek kendilerini hiçbir zaman unutmadıklarını ve her daim yanlarında olduklarını ifade ettiler.

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