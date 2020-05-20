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Öğretmenler "evde kalan" çocuklara kitap ve uçurtma dağıtıyor

BOLU HABERLERİ  | 20.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Öğretmenler "evde kalan" çocuklara kitap ve uçurtma dağıtıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklara, öğretmenler tarafından kitap ve uçurtma dağıtılıyor.

Mudurnu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan ve ilçe esnafının da destek verdiği, "Kitap sevgisi bulaşıcıdır" projesi, öğrencileri için neşe ve mutluluk kaynağı oldu.

Gönüllü olarak projeye katılan öğretmenler, kendi araçlarıyla öğrencilerin evine giderek kitap ve uçurtma dağıtıyor.

Öğrencilerin, evde kaldıkları zamanı verimli şekilde değerlendirmesine katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında çeşitli kitaplar, ilk ve ortaokulda eğitim gören 710 öğrencinin evlerine ulaştırıldı.

- "Umuda doğru hep birlikte koşacağız"

Projeye destek veren öğretmenlerden Dilek Nur Kocaçavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ilçedeki 710 öğrenciye esnafın da desteğiyle kitap ve uçurtma dağıttıklarını belirterek, "Köylere gönüllü öğretmenlerle gelerek, kitapları ve uçurtmaları verdik. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Çocuklar sıkıldıkları bu günlerde uçurtmaları havaya gönderecek ve güzel günlere hep birlikte yelken açacağız. Bu günler de geçecek umuda doğru hep birlikte koşacağız." diye konuştu.

Öğrenci Elif Gürsu Ayaz da "Okula özlem duyduğumuz bu günlerde öğretmenlerimizi de gördük ve hasret giderdik." dedi.

Veli Nagihan Ayaz ise projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımız evlerde çok sıkıldı. İnşallah bu günler de geçecek, atlatacağız. Uçurtmalarla dışarıda oynayarak eski günlerine dönecekler." ifadelerini kullandı.

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