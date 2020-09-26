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Öğretmenler evleri yerine okulları tercih etti

BİLECİK HABERLERİ  | 26.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, evinde uzaktan eğitim vermesi gereken öğretmenlerin okullarını tercih ederek uzaktan eğitimi kendi sınıflarında gerçekleştirdiklerini söyledi.Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aşağıköy ve TOKİ İlkokullarına ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, evinde uzaktan eğitim vermesi gereken öğretmenlerin okullarını tercih ederek uzaktan eğitimi kendi sınıflarında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aşağıköy ve TOKİ İlkokullarına ziyaret etti. Ziyarette ilkokul 1’inci sınıfa başlayan yüz yüze eğitim alan miniklerle sohbet eden Çelik, "Bugün ziyaretlerimizde gördük ki evinde uzaktan eğitim vermesi gereken öğretmenlerimizin okullarını tercih ederek uzaktan eğitimi kendi sınıflarında gerçekleştiriyorlar. Fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ederim. Yüz yüze eğitim alan 1’inci sınıf öğrencilerimiz büyük bir kısmının okula geldiğine şahit oldu. Uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerimizin EBA destek noktası olarak okullarını kullandıkları gözlemlendi. Ardından öğrenciler ile sohbet etti" dedi.

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