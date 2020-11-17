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Öğretmenler Günü temassız spor etkinlikleriyle kutlandı

KARABÜK HABERLERİ  | 17.11.2020 14:39 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında Covid-19 tedbirleri alınarak dart ve bocce turnuvası düzenlendi.Safranbolu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Safranbolu İlce Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen spor etkinliklerimiz Covid-19 tedbirleri alınarak devam ediyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arasında Covid-19 tedbirleri alınarak dart ve bocce turnuvası düzenlendi.
Safranbolu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Safranbolu İlce Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen spor etkinliklerimiz Covid-19 tedbirleri alınarak devam ediyor. Her yıl öğretmenler arası düzenlediğimiz sportif etkinlikleri bu yıl Covid-19 nedeni ile temassız spor dallarından olan bocce ve dart kategorisinde gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz sürecin şartlarını dikkate alarak tüm tedbirleri almak suretiyle temassız ve her öğretmenimizin kendine ait bireysel spor malzemelerini kullanacağı bir turnuva planlandı. Turnuvanın organizasyonunda emeği bulunan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilciliğimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Etkinliklere katılan bütün öğretmenlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

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