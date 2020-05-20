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Öğretmenler kan bağışında bulunmak için birbirleriyle yarıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 20.05.2020 09:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri başta olmak üzere Talas ilçesindeki öğretmenler, iftardan sonra Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.İftardan sonra Talas ilçesi Dedeoğlu Parkı’nda buluşan öğretmenler formları doldurduktan sonra yapılan kontroller akabinde kan bağışında bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri başta olmak üzere Talas ilçesindeki öğretmenler, iftardan sonra Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.
İftardan sonra Talas ilçesi Dedeoğlu Parkı’nda buluşan öğretmenler formları doldurduktan sonra yapılan kontroller akabinde kan bağışında bulundu. Öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de kan bağışında bulundu.
Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Hilal-i Ahmer bizim kadim kurumlarımızdan birisi, bu pandemi sürecinde bir kan ihtiyacı oldu. Biz de bu kan ihtiyacına duyarsız kalamadık Milli Eğitim Ailesi olarak. Her şeyin öncüsü olan öğretmenlerimiz bu manada destek verdiler" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ekinci, "Şu ana kadar 600’e yakın kan bağışında bulunduk bu gün de burada 150’ye yakın öğretmenimiz kan bağışında bulunacak. Daha fazla arkadaşımız gelmek istiyordu ama Ramazan ayı dolayısıyla bu kadar oldu. Gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici Bey de kampanyamıza destek verdi. Ben buradan 350 gram hafiflemiş olarak ben de kan vererek ayrılıyorum. Kızılay’daki çalışan arkadaşlarımız her türlü hijyenik koşulu sağlıyorlar. Bir doktorumuz var ki konuşmalarıyla bizi çok rahatlatıyor" diye konuştu.
Kan bağışı kampanyasına destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı aynı zamanda Kadir Gecesi, iki bayramı bir arada kutluyoruz. Rabbim hayırlısıyla Ramazan Bayramına erişmeyi nasip etsin. Ülke olarak millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz" diyerek, "Kızılay Başkanımızın ‘Kan ver’ çağrısına biz de uyarak bu gün Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı bir günde Kızılay’ın yanında yer almak için ‘Kan ver hayat kurtar’ sloganına uyarak değerli Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte bu gün kan bağışında bulunmaya geldik. Buradaki insanların kan vermek için yarışır vaziyette hareket etmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güçlü bir ülkeyiz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimizden aldığımız güç ile devletimize en iyi şekilde hizmet etmek için tüm sivil toplum kuruluşlarının yanında olarak destekliyoruz. Tüm genç kardeşlerimizi kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, "Kan bağışları azalmıştı. dolayısıyla ülke genelinde bir kampanya başlatıldı. Bu gün de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla kan bağışlarını alıyoruz. Hem Gençlik ve Spor Bayramı hem de Kadir Gecesi olması dolayısıyla başarılı yoğun geçen bir kampanya oldu. İhtiyaç devam ediyor. Bayram sonuna kadar kan bağışı almaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Meydanı’nda bir kamyonumuz var. Gece 02.00’a kadar açık oluyor. İsteyen vatandaşlarımız buralarda kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

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