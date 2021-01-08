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Öğretmenler, lise son sınıf öğrencileri için test kitabı hazırladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.01.2021 09:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin gerçekleştirdiği “Bizim için hayal değil” projesi ilgi görüyor.Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Okul Müdürü Tuba Sinan ve Müdür Yardımcısı Onur Kemik kitap dağıtımında bulundular.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin gerçekleştirdiği “Bizim için hayal değil” projesi ilgi görüyor.
Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Okul Müdürü Tuba Sinan ve Müdür Yardımcısı Onur Kemik kitap dağıtımında bulundular. 12. sınıf öğrencilerine, okul öğretmenlerinin hazırladığı kazanım değerlendirme sınavlarının sorularından oluşan kitaplar, öğrencilerin köy ve evlerine giderek teslim etti.
Milli Eğitim Müdürü ismail Güven, yaptığı açıklamada, ’’İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesinin yürüttüğü proje ile değerlendirme ve çalışma kitaplarını tüm 12. Sınıf öğrencilerimize teslim ettik. Okul müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum “dedi.

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