Öğretmenler "Masalcı Nine" ve "Muciddin" karakterleriyle köylerde çocuklarla buluşuyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK/ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da öğretmenler, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek ve onlara bilimi sevdirmek amacıyla "Masalcı Nine" ve "Muciddin" karakterine bürünerek köyleri geziyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezi ve kırsaldaki çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla "Kitap Diyarbakır Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında sınıf öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever "Masalcı Nine", fen bilgisi öğretmeni Recep Gün de "Muciddin" karakteriyle köyleri geziyor.

Öğretmen Gülsever, köylerde etrafını çevreleyen çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek için müzik öğretmeni Hakan Özkoçak'ın çaldığı kanun eşliğinde masallar anlatıyor. Öğretmen Gün de çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla çeşitli deneyler yapıyor.

Proje kapsamında kent merkezinden yola çıkan ekip, şehrin en uzak ilçelerinden Çüngüş'ün dağlık ve virajlı yollarını aşarak Akbaşak köyünde sıralı halde yamaçlara kurulu taş evlerin toprak damlarında çocuklarla buluştu.

Masalların anlatıldığı, deneylerin yapıldığı etkinliğin ardından çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı, şarkılar söylendi ve onlara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik sayesinde çocuklar keyifli bir gün yaşadı.

- "Çocuklar çok hevesli ve heyecanlı"

Proje Koordinatörü de olan Nursel Gündüzalp Gülsever, AA muhabirine, projenin yaklaşık 1 ay önce başladığını söyledi. Bu kapsamda 8 ilçeye bağlı 16 köy okulunda etkinlik yaptıklarını bildiren Gülsever, yıl sonuna kadar da tüm köy okullarına gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Köylerde öğrencilerle buluştuklarını, daha çok toplumsal değerleri ele alarak çocuklara masallar anlattıklarını dile getiren Gülsever, fen deneyleriyle de çocukların eğlenmeleri ve öğrenmelerini sağladıklarını kaydetti.

Müzik öğretmeninin çocuklara kanun çalgısını tanıttığını ifade eden Gülsever, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bu etkinliğe katılması beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu onların hayatında bir anı ve tecrübe olarak kalacak. Görmedikleri şeyleri görüyorlar. Onların hayatına dokunuyoruz. Bizim için de büyük bir tecrübe ve anı oldu. Akbaşak köyüne de zorlu bir yolculukla geldik. Yollar uçurum, sapa ve virajlıydı, korkmadık değil. Köye gelip manzarayı gördüğümüzde içimizi inanılmaz bir mutluluk kapladı. Özellikle öğrencimizin gözündeki sevinci, neşeyi gördüğümüze bütün yorgunluk ve endişe bir kenarda kaldı. Çocuklar eğitim almak için çok hevesli ve heyecanlı."

- "Çok mutlu oldum"

Köy okulunda ana sınıfı öğretmeni Fatma Selek de çocukların etkinlikle renkli bir gün yaşadığını dile getirerek, "Çocuklar ve bizim için çok eğlenceli bir gün oldu." dedi.

4. sınıf öğrencisi Melike Susam ise etkinlik sayesinde çok güzel bir gün geçirdiğini, masalları çok beğendiğini söyledi.

Yapılan deneylerin çok hoşuna gittiğini belirten Susam, "Deneylerde yeşil köpükler çıktı. Eğlendik. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Öğrencilerden Esra Kaya, masal ekibini görünce sevinç ve şaşkınlık yaşadığını anlatarak, "Öğretmenimiz masal anlattı, biz dinledik. Çok güzeldi. Deney yaptık ve mikroskoptan baktık." ifadelerini kullandı.

