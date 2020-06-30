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"Öğretmenler Odası" kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak

ANKARA HABERLERİ  | 30.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Okulların en önemli mekanları olan"öğretmenler odası", TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak - "Öğretmenler odası", farklı konularda, alanlarında uzman konukları ağırlayarak öğretmenlerle buluşturacak

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için hazırladığı "Öğretmenler Odası" kuşağı, saat 21.00'de TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında yayımlanmaya başlanacak.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, okulların en önemli mekanları olan "öğretmenler odası" TRT EBA TV kanalları sayesinde ekrana taşınacak.

"Öğretmenler odası", farklı konularda alanlarında uzman konukları ağırlayarak öğretmenlerle buluşturacak.

Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, psikoloji, bilim, teknoloji ve daha pek çok farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilecek programda, eğitimde örnek uygulamalar da yayımlanacak.

- Kitap önerileri sunulacak

Programda konukların öğrencilik yılları ve öğretmenler odasına dair anıları, unutamadıkları öğretmenleri ve sınıf arkadaşları konuşulacak.

Konukların paylaşmak istedikleri öğrencilik yıllarına ait fotoğrafları ekrana taşınacak.

Programda, başarı öykülerinin ekran başında izleyen öğrencilere, konuğun iz bırakan öğretmeninin de öğretmenlere ilham olması hedefleniyor.

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