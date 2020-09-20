Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep'teki okulların idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazartesi günü açılacak olan okullara gelecek öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve tedbirli eğitim almaları için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dünya ve Türkiye'yi etkisini altına alan Kovid-19 nedeniyle aşamalı şekilde açılacak ve ilk aşamada pazartesi günü 1. sınıf ile okul öncesi öğrencilerin ders başı yapacağı okullarda hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıkların tamamlanmasında büyük katkıları olan idareci ve öğretmenler, ilgili kurumların destekleriyle okulların bahçe, toplanma ve oyun alanları, koridorlar ile sınıfların salgın tedbirlerine uygun olması için çalışmalar yapıyor.

Gönüllülük esasıyla okullarda yoğun mesai harcayan öğretmenler, velileri toplantılarda bilgilendirmenin yanı sıra ellerine aldıkları fırçalarla alanlara sosyal mesafe sembolleri çiziyor, koridor, sınıf ve sıralara uyarıcı metinler asıyor.

Öğrencileri için okulların hazır olmasına destek sağlayan ve onlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, ilk zilin çalmasının ardından sağlıklı ve güvenilir bir eğitim sürecin sürdürülmesini amaçlıyor.