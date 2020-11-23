Öğretmenler "Otağ-ı Muallim" ile günün stresini atıyor

Okulda ayrıca öğrenciler için açık sınıf, sebze yetiştirdikleri bir alan ve kodlama sınıfları da bulunuyor.

"Otağ-ı Muallim"de özel tasarım, beceri atölyesi, müzik alanı, strateji ve akıl oyunları alanı, yaşam, beceri alanı, resim atölyesi, okuma köşesi ve masaj koltuğunun olduğu birçok alanın bulunduğunu anlatan Erkoç, "Otağ-ı Muallim'in kaynağı öğretmenler tarafından sağlandı. Kendi imkanlarıyla, evlerindeki malzemeleri getirerek, yaşam alanı oluşturdular. Sponsorlar aracılığıyla da bu hale getirmekten gurur duyuyoruz. Otağ-ı Muallim'in okula hiçbir maliyeti olmadı. Burada ikili ilişkiler ve öğretmenlerinizin emeği çok önemli. Otağ-ı Muallim'in iş verimini artırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci, mutlu veli olması gerekiyor. 2023 eğitim vizyonu perspektifinde de 'öğren, yap, ol' projesi kapsamında öğretmenlerimiz okulu çok özlediklerini belirtti. Öğretmen arkadaşlarımız çok fedakar. Okulun kapalı olduğu dönemde vefa sosyal destek gruplarında çalıştılar. İnşallah pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Bizler öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Bir an önce öğrencilerimize, öğretmenlerimize yüz yüze eğitimle kavuşmak istiyoruz."

- "Burası bizim huzur adamız"

Müdür Yardımcısı Hüseyin Taşpınar ise 14 yıldır sınıf öğretmeni olduğunu, bu okulda da 1 yıldır görev yaptığını anımsatarak, "Otağ-ı Muallim, öğretmenler arası birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz, aynı zamanda kurum kültürünün oluştuğu bir yer. Öğretmenlerimiz serbest zamanlarında burada vakit geçiriyorlar. Kendi aralarında yeni eğitim, öğretim yöntem ve tekniklerini konuşabildikleri, rahat ve huzurlu vakit geçirdikleri bir ortam burası." dedi.

14 yıllık sınıf öğretmeni Hayrunisa Savaş da Şehit İbrahim Betin İlkokulu'na yeni atandığını aktararak, "Daha önce görev yaptığım hiçbir okulda, bu kadar öğretmenine değer veren, bu kadar ekip ruhuyla çalışılan bir ortamla karşılaşmadım. Otağ-ı Muallim'i gördüğümde okul müdürümüzün bir yönetici değil lider olduğunu anladım. Henüz bir haftadır bu okulda görev yapıyorum. Otağ-ı Muallim öğretmenlerin kafalarını dağıtıp dinlenebileceği bir ortam. Öğretmenin kendini değerli hissetmesi, bunu öğrencilerine yansıtması ve bu sinerjinin velilere yansıması muhteşem bir şey, eğitimin kalitesini arttırıcı. Burası bizim huzur adamız." diye konuştu.