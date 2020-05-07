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Öğretmenler Ramazan kolisi ve maske dağıttı

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.05.2020 10:14 | Son Güncelleme

Düziçi Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, maske ve Ramazan kolisi yardımında bulundu.Düziçi Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden; Kudret Gül, Ali Basit ve Yahya Çoban Ramazan Ayı ve korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara gıda kolileri ve maske dağıttı.

Öğretmenler Ramazan kolisi ve maske dağıttı

Düziçi Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, maske ve Ramazan kolisi yardımında bulundu.
Düziçi Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden; Kudret Gül, Ali Basit ve Yahya Çoban Ramazan Ayı ve korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara gıda kolileri ve maske dağıttı. Öğretmenler, “Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında, köylerimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, okulumuz çalışanları tarafından oluşturulan yardım kolilerinin dağıtımına devam ediliyor. İçerisinde çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu paketlerimizin yanına, vatandaşlarımızın korona virüsten korunmalarına yardımcı olmak için okulumuz moda tasarım bölümü öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı maskelerden de beşer adet koyduk. Ayrıca evde olan insanlarımızın sıkılmaması ve kitap okuması içinde, bazı gençlerimize, ilçemiz öğretmenleri tarafından yazılmış "Anadolu’da Bir Yer; Düziçi’nden Öyküler" kitabı da kolilerimizin içerisinde hediye olarak bırakıldı” şeklinde konuştu.

Öğretmenler Ramazan kolisi ve maske dağıttı

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