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Öğretmenler Şahinbey’de moral depoladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında dart, ayak tenisi ve okçuluk turnuvası düzenliyor.Bir çok spor alanında önemli etkinlikler düzenleyen Şahinbey Belediyesi yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında dart ve ayak tenisi turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında dart, ayak tenisi ve okçuluk turnuvası düzenliyor.
Bir çok spor alanında önemli etkinlikler düzenleyen Şahinbey Belediyesi yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında dart ve ayak tenisi turnuvası düzenledi. düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dart turnuvasına 38 öğretmen katılırken, ayak tenisi turnuvasına 26 okuldan 104 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Geleceğimizin teminatını gençlerimizi yetiştiren öğretmenler için 19 Kasım 2020 tarihinde Akkent Spor Köyü’nde öğretmenlerin katılacağı okçuluk turnuvası düzenlenecek.
Öğretmenlerimizin emeği ödenmez
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğretmenlerin emeğinin hiçbir şeyle ödenemeyeceğini belirterek, “Eğitimin merkezi olan ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şahinbeyimizin en güzel mekanlarından biri olan Yeşilvadi Spor Merkezi ve Akkent Spor Köyü’nde etkinlikler düzenledik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Öğretmenlerimizin 1 yıllık TÜBİTAK bilim ve teknoloji dergisi aboneliğini biz karşılayacağız. 19 Kasım’da da yine öğretmenlerimizin katılacağı okçuluk turnuvası düzenliyoruz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum” diye konuştu.

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