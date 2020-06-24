Öğretmenler serada sebze meyve üretiyor

Hem öğrenciler hem de veliler için örnek bir bahçe teşkil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Konuk, "Kısa sürede bu serada yetiştirilen ürünler ve verilen eğitimler ilgi odağı olmaya başladı. Velilere de örnek olmaya çalıştık. Onlar da geldiler, incelediler. Daha sonra daha az yerden daha fazla nasıl kar elde edilebileceği konusunda bilgiler vermeye başladık." dedi.

Okul idarecisi ve öğretmenlerinin emeklerinin takdire değer olduğunu vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:

"Burası tamamen onların eseri. Öğretmen, her yerde herkese örnek oluyor. Şu anda yetişen ürünleri topluyoruz, diğer ürünler de önümüzdeki günlerde olgunlaşmaya başlayacak. Burada domates, salatalık, patlıcan, yeşil biber ve çilek var. Yetişen ürünler gayet güzel ve tamamen doğal. Bu serada hiçbir ilaç kullanılmadı. Hep beraber tadına, lezzetine de baktık. Gayet doğal ve lezzetliydi. Buradaki bir başka amacımız da; sera içerisinde çeşitli bilgilerin yer aldığı tabelalarımız var, toprağın oluşum faktörleri, öğrencilerin derslerini de bu serada işliyoruz aslında. Toprakla, fen bilgisiyle ilgili, nasıl oluştuğu, fidanın, meyvenin nasıl oluştuğu, tohumdan meyveye nasıl dönüştüğü gibi, burada eğitimler veriliyor. Tabii aslında öğrencilere dersleri de uygulamalı olarak anlatmak çok önemli. Bu tarım okulu da bu anlamda işimizi çok kolaylaştırdı. Canlı uygulamaların yapıldığı bu sera, öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Hem üretiyoruz, hem eğitiyoruz."