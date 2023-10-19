Öğretmenlerden 100. yıla özel koreografi

Klip çekimine ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Muslu Canlı, klipin 29 Ekim haftasında yayınlanacağını duyurdu. Canlı, açıklamasında, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyoruz. Buna ilişkin olarak etkinlik düzenlemek istedik. 100. Yıla öze Cumhuriyet Marşı oluşturmak istedik. Müzik öğretmenlerimiz Marşımızı besteledi. Bunun klipini çektik. 29 Ekim haftasında yayınlayacağız. Emeği geçenlere, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Klipi çeken sanatçı İsmail Çakır da “29 Ekim’in100. Yılı nedeniyle müzik öğretmenlerimiz beste çalışması yaptı. Ben bu çalışmanın müzikal alt yapısı ve klip çalışmasını yapıyorum. Okulda daha önce de çalışma yaptık. Bu çalışmamız 100. Yıla yakışan bir çalışma oldu" diye konuştu.

Son olarak konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Süheyla Topaloğlu Tarım ise “Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle müzik öğretmenlerimizin bestesine koreografi olarak katkıda bulunduk. 700 öğrencimizle yere koreografi çizdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

