Öğretmenlerden öğrencilere anlamlı mesaj

İzmir Karabağlar ilçesi Şerif Remzi Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin korona virüs salgınından korunabilmeleri için örgütlenerek öğrencilerine evde kalmaları yönünde mesaj gönderdi.

İzmir Karabağlar ilçesi Şerif Remzi Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerine “Evde kalıp bolca kitap okuyalım, ellerimizi sık sık sabunla yıkayalım. Evde kal, güvende kal" mesajı yolladı. Okul müdürü Hakan Emrah Bodur, "Dünya çapında salgın olan ve ülkemizde de olumsuz vakaların yaşanmasına neden olan korona virüs salgınına karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekmektedir. Okulumuzda yaklaşık bin öğrenci eğitim görüyor. Bakanlığımız tarafından okulların tatil edilmesinden sonra, öğrencilerimizin evlerinde kalmak zorunluluğu doğmuştur. Her gün dışarıda olan çocuklarımız, bir anda evde kalmak zorunda kalmaları sonucu zaman zaman psikolojik sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Bu esnada öğrencilerimizin hem psikolojik olarak desteğe ihtiyaçları var, hem eğitimlerini aksatmadan yürütebilmelerine ihtiyaçları var. Salgın olan korona virüsten korunmaları gerekmektedir. Okul idaresi olarak, rehber öğretmeniz Burhan Cin ve okulumuzda görev yapan öğretmenlerimizle birlikte ortak bir çözüm yolu üretmeye çalıştık. Bilindiği gibi öğrenciler en çok öğretmenlerinin sözlerini dinler. Bunu çok iyi bilen öğretmenlerimiz öğrencilerimizi en kısa yoldan, en etkili biçimde nasıl yönlendirebiliriz teorisi üzerinde bir kurgu hazırladı. Bu kurguda öğrencilerimiz hem evde kalacaklar, hem eğitimlerini sürdürecekler hem de korona virüs salgınından korunacaklardır. Bunun üzerine tüm öğretmenlerimiz ve idare tarafından “Evde kalıp bolca kitap okuyalım, ellerimizi sık sık sabunla yıkayalım. Evde kal, güvende kal" sloganını oluşturduk. Oluşturduğumuz sloganı tüm öğretmenlerimiz öğrencilerine ve velilere Whatsapp hattından gönderdiler. Amacımız en kısa anlatımla, öğrencilerimize en iyi şekilde yararlı olabilmek" dedi.

