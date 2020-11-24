Öğretmenlerden Vali Çuhadar’a ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve öğretmenlerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette öğretmenler Vali Mahmut Çuhadar’a çiçekverdi. Öğretmenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, “Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç siz öğretmenlerimizsiniz. Sizler, insanoğlunu eğitmek, yetiştirmek ona bilmediğini öğretmek gibi gerçekten kutsal, gerçekten mübarek bir mesleği icra etmektesiniz. Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerimiz sizlerin elleriyle şekillenecektir. Biz inanıyoruz ki Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. Yılında ülkemizin geleceğine bilgili, vatansever, milli ve manevi değerlerimizi iyi kavramış öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ulaşılacaktır. Bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan siz değerli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

