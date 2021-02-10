Öğretmenlere Afet Farkındalık Eğitici Eğitimleri

2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kütahya’da öğretmenlere yönelik Afet Farkındalık Eğitici Eğitimlerine başlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun’un açılış konuşmalarıyla Beylerbeyi Konferans Salonunda başlayan eğitimler AFAD Genel Müdürlüğü’nden gelen eğiticimler tarafından verilecek. 140 öğretmene verilecek olan eğitimler 3 gün boyunca devam edecek.

Yetkililer, eğitimci belgesi almaya hak kazanan öğretmenlerle diğer öğretmen, öğrenci ve velilere afet farkındalık eğitimi verilmesinin planlanmakta olduğunu, bu nedenle 2021 yılında mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirttiler.

