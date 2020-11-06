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Öğretmenlere münazara eğitimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen Türkiye Münazara Ligi projesi kapsamında Balıkesir ilindeki öğretmenlere eğitim verildi.Türkiye’nin dört bir yanında özgüveni yüksek, empati kurabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, farklı fikirlere karşı saygılı gençler yetiştirmek için Münazara Ligi Projesi sürdürülüyor.

Öğretmenlere münazara eğitimi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen Türkiye Münazara Ligi projesi kapsamında Balıkesir ilindeki öğretmenlere eğitim verildi.
Türkiye’nin dört bir yanında özgüveni yüksek, empati kurabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, farklı fikirlere karşı saygılı gençler yetiştirmek için Münazara Ligi Projesi sürdürülüyor. Balıkesir’de gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortamlar hazırlamak, genel kültürü ve entelektüel bilgi birikimi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenlere online eğitim verildi. İki gün süren eğitimlerde; münazara, hitabet, ikna kabiliyeti, ifade özgürlüğü ve empati kültürü, münazara kuralları ve yöntemi ile konuşma sanatı üzerinde bilgiler verildi. Dünyada 200 yıldır devam eden münazara kültürü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Münazara Ligi" yarışmaları ile ülkemizde ve Balıkesir’de de eğitim ve yarışmalarla sürdürülüyor.

Öğretmenlere münazara eğitimi

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Merkez
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Ayvalik
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Ayvalik
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