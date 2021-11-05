YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öğretmenlere online eğitim açıklaması sonrası uçak bileti aramaları yüzde 44 arttı

Öğretmenlere online eğitim açıklaması sonrası uçak bileti aramaları yüzde 44 arttı

05.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enuygun’un verilerine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitiminin uzaktan eğitim şeklinde yapılacağı açıklamasının ardından Van çıkışlı uçak bileti aramalarındaki artış yüzde 281'e ulaşırken, Van’ı yüzde 194 ile Gaziantep, yüzde 192 ile Diyarbakır takip etti

İSTANBUL (AA) - Seyahat sitesi Enuygun’un verilerine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitiminin uzaktan eğitim şeklinde yapılacağı açıklamasının ardından uçak bileti aramaları yüzde 44 arttı.

Enuygundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15-19 Kasım'da 2021-2022 yılı ara tatilinde öğretmenlere yönelik yapacağı mesleki gelişim eğitimi uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşecek.

Enuygun’un verilerine bakıldığında, söz konusu açıklama sonrası, uçak bileti aramalarında ve satışlarında artış yaşanıyor. Bugün saat 11.00 ile 12.00 arasındaki uçak bileti aramalarında önceki güne oranla yüzde 44’lük artış görüldü.

Van çıkışlı uçak bileti aramalarındaki artış yüzde 281'e ulaşırken, Van’ı yüzde 194 ile Gaziantep, yüzde 192 ile Diyarbakır takip ediyor. Adana çıkışlı uçak bileti aramalarındaki artış yüzde 125 olurken, İstanbul çıkışlı biletlerdeki artış ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

Aramalar en çok Van-İzmir, Van-İstanbul, Van-Ankara, Diyarbakır-İzmir, Gaziantep-İzmir, Antalya-İstanbul, Diyarbakır-Antalya, Adana-İzmir, Diyarbakır-İstanbul uçuşları için yapılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
Metro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyorMetro Türkiye, vegan bazlı geniş ürün yelpazesini müşterilerle buluşturuyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.