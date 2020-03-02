YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi

Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesinde görevli öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verdi.Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ projesi eğitimleri bu kez öğretmenlere verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesinde görevli öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık’ projesi eğitimleri bu kez öğretmenlere verildi. 12 ilçede bu eğitimler 17 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Çevre Kulübü ve Sıfır Atık sorumlu öğretmenlerine kademeli olarak eğitim verilecek. Eğitim kapsamında öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertarafın edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi.
Sıfır atık hedefi ile beraber her atık değerlidir anlayışıyla, kaynağında ayrı toplanan atıkların değerlendirilmesine ve geri kazanımına yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda atık toplama yarışması yapılacağı bilgisi verildi. 1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında ‘Elektronik Atık Toplama’, 1 Eylül 2019 - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ‘Atık Pil Toplama’ kampanyası düzenleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

Sosyal medyada örgütlendiler, konvoy olup yollara düştüler

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da başına mermi isabet eden çoban hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

Başkan Şayir, ulaşım sorunlarını muhtarlarla masaya yatırdı

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.