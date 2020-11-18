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Öğretmenlerin diktiği fidanlar toprakla buluştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 16-24 Kasım Öğretmenler Haftası etkinlikleri kapsamında Kahta OSB civarında öğretmenlerin katılımıyla yüzlerce fidan dikildi.Girne Ortaokulu tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğretmenler, çam fidanları ve palamut tohumlarını ekerek çam tohumlarını toprakla buluşturdu.Kahta Orman İşletme Şefliği personellerinin eşlik ettiği etkinlikte öğretmenler, ‘Doğa ve Kitaplar, Onları Görebilen Gözlere Aittir’ sloganıyla doğaya nefes verdi.Öğretmenler olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirdiklerini belirten Girne Ortaokulu Müdürü İbrahim Kökpınar, “ Yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamak için gerekli eğitim seferberliğini yürütüyoruz.

Öğretmenlerin diktiği fidanlar toprakla buluştu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 16-24 Kasım Öğretmenler Haftası etkinlikleri kapsamında Kahta OSB civarında öğretmenlerin katılımıyla yüzlerce fidan dikildi.
Girne Ortaokulu tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğinde öğretmenler, çam fidanları ve palamut tohumlarını ekerek çam tohumlarını toprakla buluşturdu.
Kahta Orman İşletme Şefliği personellerinin eşlik ettiği etkinlikte öğretmenler, ‘Doğa ve Kitaplar, Onları Görebilen Gözlere Aittir’ sloganıyla doğaya nefes verdi.
Öğretmenler olarak geleceğin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirdiklerini belirten Girne Ortaokulu Müdürü İbrahim Kökpınar, “ Yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamak için gerekli eğitim seferberliğini yürütüyoruz. Bu eğitim seferberliğinin en önemli parçalarından birisi de doğayı sevme ve koruma bilincidir. Çocuklarımızın daha güzel bir dünya da yetişmesi için doğamızı korumamız lazım. Bizler de öğretmen haftası etkinliklerimizde doğayı sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikmek istedik” ifadelerini kullandı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk ise “ Öğretmenlerimizle birlikte fidan dikme etkinliğine katıldık. Doğayı anlamak ve ondan faydalanmak için doğa ile iç içe olmamız gerekiyor. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımız da fidan dikerek doğanın korunması ve genişlemesine katkı sunmak istedi. Etkinliğin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta etkinliğimize katılan öğretmenlerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Haftasını kutluyorum” diye konuştu

Öğretmenlerin diktiği fidanlar toprakla buluştu

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