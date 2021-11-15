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  4. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerinin artırılması amacıyla proje başlatıldı

Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yeterliliklerinin artırılması amacıyla proje başlatıldı

15.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyle beraber birçok meslek kaybolacak. Kaybolacak mesleklere insanların adaptasyonunu sağlayabilmemiz için gerçekten bilgiyi hazmetmiş ve kullanabilen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyle beraber birçok meslek kaybolacak. Bu kaybolacak mesleklere insanların adaptasyonunu sağlayabilmemiz için gerçekten bilgiyi hazmetmiş ve kullanabilen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ASO Teknik Koleji koordinatörlüğünde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yer aldığı Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterliliklerinin Artırılması Projesi'nin açılış toplantısı ASO 1.OSB'de gerçekleştirildi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin büyük önem taşıdığını bildirdi. Ölçülemeyen hiçbir şeyin yönetilemeyeceğini vurgulayan Özdebir, "Benim için önemli olan bilgiyi işleyebilmek, kullanabilmek ve o bilgiyle bir şeyler yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerin çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Günümüzde artık bilgi çok hızlı üretilip tüketiliyor. Önümüzdeki süreçte dijitalleşmeyle beraber birçok meslek kaybolacak. Kaybolacak mesleklere insanların adaptasyonunu sağlayabilmemiz için gerçekten bilgiyi hazmetmiş ve kullanabilen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımızı ilerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirmek yerine gerçekten iyi bir bilgi alarak hayata hazırlamamız gerekiyor. Bunun içinde sizlerin vermiş olduğu emeklerin sonuçlarını da standart bir ölçüyle ölçebilmek son derece önemli."

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