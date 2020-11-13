Öğretmenlerin yürüttüğü 77 projeye Avrupa, 138 projeye ulusal kalite etiketi

Erzurum’da görev yapan öğretmenler yürüttükleri eTwinning projeleri ile kalite etiketi sürecinde Ulusal ve Avrupa Kalite etiketlerinin sayısında yüzde bin 200’lük bir artışla büyük bir başarıya imza attı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren ve 44 farklı ülkedeki okullarla oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning’de kalite etiketi almaya hak kazanan projelerin belli olduğunu söyledi.

Avrupa’da 44 farklı ülkeden 212.018 okul ve 847.518 öğretmenin kayıtlı olduğu eTwinning okul ağında Erzurum’un, 604 okul ve 1.841 öğretmen ile temsil edildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin ‘de aldığı Ulusal Kalite Etiketi ödülü sayısının 2’iken 2019 yılında 9’a ve 2020 yılında yüzde bin 600’lük artışla 138’ ulaştığını; 2018 yılında 2 olan Avrupa Kalite Etiketi ödülü alan öğretmen sayısının ise 2019 yılında 7’ye, 2020 yılında yüzde 900’lük artışla 77’ye ulaştığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Projelerin belirli bir ulusal standartta ve Avrupa standardına ulaştığını ifade eden kalite etiketi sürecinde Erzurum’da yürütülen toplam 215 proje, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödülü aldı. Bu sayı ile Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında pandemiye rağmen 78 farklı eğitim alanında 150’den fazla eTwinning projesi yürüterek yoğun bir dönem geçirdi. Yürütülen proje sayısında geçen yıla oranla yüzde bin 200’lük rekor bir artış kaydedilmiş oldu. Erzurum Başarıyı Arttırma Programında (ERBAP) yer alan “Tüm öğretmen ve öğrencilerde 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması” amacı kapsamında tüm okullarda proje tabanlı faaliyetler artarak devam etmektedir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, eTwinning projeleri ile de okullar arası iletişim kurmak, işbirliği içinde çalışmak, farklı pedagojik alanlarda projeler geliştirmek, farklı öğrenme ve öğretme modelleri uygulamak gibi çağın gerektirdiği tüm becerilerin öğretmen ve öğrencilere kazandırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.



